Тула, 27 октября, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Оренбургом» в матче двенадцатого тура чемпионата России по футболу. Прошедшая 27 октября на стадионе «Арсенал» в Туле встреча завершилась со счетом 2:2.

UMNICK Стадион «Арсенал»

У хозяев поля голевыми действиями отметились Резиуан Мирзов и Лука Джорджевич. В составе гостей мячи забили Сергей Терехов и Денис Попович.

После двенадцати матчей в чемпионате России «Арсенал» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб «Оренбург», набравший 16 баллов, находится на восьмой позиции.

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