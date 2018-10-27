Сана, 27 октября, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Десятки йеменских хуситов были убиты в столице государства городе Сана от авиаудара арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщает 27 октября Al Arabia.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Удар был нацелен на тренировочный лагерь повстанцев на северо-западе столицы. Коалиция совершила шесть рейдов. Точное число убитых и раненых пока не установлено.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.