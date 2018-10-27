Стамбул, Турция, 27 октября, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В турецком городе Стамбул прошел саммит по Сирии, в котором принимали участие лидеры Российской Федерации, Германии, Франции и Турции. Об этом сообщает в субботу, 27 октября, пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Участники саммита по Сирии. Турция

«Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, мерам по продвижению процесса политического урегулирования», — говорится в сообщении.

Встреча лидеров государств продлилась около трех часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября глава РФ Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия в саммите по ситуации в Сирии.

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