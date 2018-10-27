Абуджа, 27 октября, 2018, 20:32 — ИА Регнум. В Нигерии неизвестные похитили четырех католических монахинь, сообщает 27 октября Anadolu.

Robert Frank Gabriel Монахиня

Женщины возвращались с ритуальных мероприятий, когда на их автомобиль напали неизвестные террористы. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна группировка.

Напомним, в Нигерии активно действует террористическая группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики известны своей жестокостью, а также похищением женщин.