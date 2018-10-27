Амстердам, 27 октября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. С 23 по 26 октября в Амстердаме в рамках международного медиафестиваля «Синекид» прошла четырехдневная конференция для профессионалов. В насыщенной деловой программе традиционно приняли участие деятели детского кино, организаторы фестивалей со всего мира, специалисты в сфере медиа, кинематографа и образования. Это мероприятие каждый год позволяет найти новых партнеров для реализации и развития своих проектов, почерпнуть новые идеи для работы и поделиться опытом с единомышленниками, передаёт обозреватель ИА REGNUM.

Пресс-служба фестиваля «Синекид» Женщины с программками

Пресс-служба фестиваля «Синекид» Индустриальный форум

В первый день программы, 23 октября, в Амстердамской Музее кино EYE состоялся семинар по медиаграмотности. Модератором мероприятия выступил кинематографист и преподаватель Джорди Вийанальда (Jordi Wijnalda), ключевым спикером — специалист по педагогике Клер Бунстра (Claire Boonstra). Она обозначила основные вопросы, на которые участники встречи в течение дня искали ответы: «Каковы цели кинообразования?», «В чем секрет успешного преподавания?», «Как увлечь детей процессом обучения?», «Что сейчас нужно для повышения кинограмотности по всему миру?».

Кирилл Кийченко Музей кино в Амстердаме

Затем участники разделились на три группы, каждая из которых изучала один из актуальных аспектов области. Первая обсуждала, как совместными усилиями сделать кинообразование заметным и значимым для всего мира. Вторая — необходимые шаги для реализации успешного сотрудничества друг с другом. Третья — проблемы интеграции медиаобразования в традиционные обучающие методики и перспективы включения кино как предмета в школьную программу во всей Европе. В каждой группе работало по 4−5 лекторов, представляющих доклады на обозначенную тематику. В финале участники объединились в большой аудитории, чтобы подвести итоги семинара и поделиться своими выводами.

Во второй день конференции на основной фестивальной площадке — «Вестерфабрик» — состоялся индустриальный форум. На нем профессионалы делились идеями по развитию движения детского и семейного кино, историями своих успехов и удачными находками. Впервые это мероприятие было проведено в новой, интерактивной форме, не похожей на традиционную серию лекций в большой аудитории пассивных слушателей. Организаторы «Синекид» разделили участников на 15 малых групп и дали возможность пообщаться с экспертами за небольшими круглыми столами. Таким образом, каждый смог принять участие в пяти обсуждениях.

Пресс-служба фестиваля «Синекид» «Синекид» про профессионалов

25 октября состоялся питчинг — конкурс проектов. Здесь были представлены идеи двадцати новых проектов для детей — полнометражных фильмов и мультфильмов, анимационных, документальных и игровых сериалов. Каждому было уделено по пять минут, в течение которых авторы старались зажечь своими планами потенциальных партнеров и жюри. Лучшие проекты определили эксперты из Евримажа — Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката. В итоге гранд в 20 тысяч евро получили авторы чешско-словацкого анимационного полнометражного фильма «Тони, Шелли и Гений» (Tony, Shelly & Genius) — рождественской истории о дружбе десятилетних детей: чудаковатой дочки балерины и больного мальчика, ведущего закрытый образ жизни.

Пресс-служба фестиваля «Синекид» Питчинг «Синекид»

Пресс-служба фестиваля «Синекид» Победители питчинга

В заключительный день конференции профессионалы получили возможность провести индивидуальные встречи, а участники питчинга представили свои идеи целевой аудитории — детям, которые дали кинематографистам свои советы, поделились впечатлениями и помогли взрослым сделать их проекты наиболее понятными, близкими и интересными именно для маленьких зрителей. Деловая программа «Синекид» завершилась одновременно с кинофестивалем награждением лучших участников и вручением наград.