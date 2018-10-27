Салехард, 27 октября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе существенно выросла добыча газа и конденсата. Почти на процент увеличился объём добытой нефти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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С начала 2018 года на территории округа добыто природного газа — 433,5 млрд м³, что больше на 5,3% объёма добычи за аналогичный период прошлого года; нефти — 23,9 млн тонн, больше на 0,9%; газового конденсата — 15,5 млн тонн, увеличение на 9,6%.

Добычу газа производили 39 предприятий на 98 месторождениях. Наибольший объём приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром» — 75,9% всей добычи газа в автономном округе. Предприятиями ПАО «НОВАТЭК» добыто 14,9%, остальными — остальных — 9,2%.

Нефть добывали 25 предприятий на 72 месторождениях. Предприятиями ПАО «Газпром нефть» добыто 62,3% от добычи в целом по арктическому региону, ПАО «НОВАТЭК» — 15,5%, ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» — 15%, остальные — 7,2%.

Газовый конденсат добывали 22 предприятия на 38 месторождениях. Основная часть приходится на предприятия ПАО «Газпром» — 44,5%, и ПАО «НОВАТЭК» — 42,6% добычи по ЯНАО.