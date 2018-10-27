Санкт-Петербург, 27 октября, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Шесть человек погибли, ещё один получил травмы в ДТП, произошедшем в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Столкновение двух транспортных средств произошло на западном скоростном даиметре. На 9-м километре южного направления автомагистрали столкнулись грузовой автомобиль Scania и микроавтобус Hyundai.

Пассажиры и водитель микроавтобуса погибли, водитель грузовика получил травмы. В результате столкновения произошло возгорание микроавтобуса.

На место происшествия от МЧС прибыли одна единица техники и пять человек личного состава. Возгорание было ликвидировано. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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Ранее сообщалось о столкновении автобуса с 15 детьми с грузовиком в Самарской области. ДТП произошло вечером 26 октября. В результате аварии никто не пострадал.