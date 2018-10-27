Ханты-Мансийск, 27 октября, 2018, 19:36 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске 27 октября губернатор ХМАО Наталья Комарова представила нового директора департамента физической культуры и спорта Югры. Им стал заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Сергей Артамонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Admhmao.ru Сергей Артамонов (слева)

Напомним, департамент физической культуры и спорта ХМАО с июля 2018 года работал без руководителя. Прежний директор Игорь Губкин покинул пост по собственному желанию.

В регионе показательно, в несколько этапов, включая публичные телевизионные теледебаты, выбирали главу регионального спортивного департамента. В шорт-лист, который был представлен губернатору ХМАО, вошли три кандидата. Это руководитель Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин, начальник управления государственной политики в сфере физической культуры и спорта ЯНАО Алексей Никандров и замдиректора центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Виктория Прошкина.

Сергей Артамонов также принимал участие в публичном отборе кандидатов на пост директора югорского депспорта, однако в фаворитах не числился. Поэтому его назначение стало неожиданностью для наблюдателей выборных этапов.

«Я готов приложить все силы к тому, чтобы выполнить поручение президента, зафиксированное в майских указах об увеличении количества занимающихся спортом. Акцент будет сделан на массовый спорт, на студенческий спорт, который, как я вижу, совсем не развит в регионах. Не будем забывать и про брендовые мероприятия Югры — это биатлон, шахматная олимпиада», — заявил Сергей Артамонов при вступлении в должность.