Белград, 27 октября, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Правозащитные организации раскритиковали правительство Сербии за публикацию и распространение книг государственных деятелей, которых суд ООН считает военными преступниками, сообщает 27 октября Associated Press.

Роберт Фальк. Книги. 1921

Речь идет о публикациях, в которых упоминаются мемуары двух сербских генералов. По мнению правозащитников, правительство активно поддерживает преступников, осужденных трибуналом по бывшей Югославии в Гааге.

Напомним, международный трибунал по бывшей Югославии был создан по итогам войны на Балканском полуострове, начавшейся после развала СССР. Итоги его деятельности подверглись критике за предвзятое отношение к сербским военачальникам, за более суровые приговоры в их адрес.

В частности в тюрьме в Гааге скончался бывший президент Югославии Слободан Милошевич, который по многим свидетельствам, в том числе самого покойного, был фактически обречен на смерть в результате неправильного лечения.