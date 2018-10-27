Вашингтон, 27 октября, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подвергся критике за мягкость санкций, введенных в отношении Ирана, сообщает 27 октября Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Критика пришла со стороны союзников главы Белого дома по Республиканской партии. Ряд конгрессменов обеспокоены тем, что санкции, которые должны быть введены в начале ноября 2018 года не достигнут поставленной перед собой задачи.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.