Берлин, 27 октября, 2018, 18:24 — ИА Регнум. 27 октября между коллективами «Майнц-05» и «Бавария» на стадионе «Кофас Арена» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:2.

Atirador Стадион «Кофас Арена»

На 39-й минуте матча талант сборной Германии Леон Горецка вписал свое имя на табло — 0:1. В дебюте второй половины Жан-Поль Бетью сравнял счет, замкнув передачу Даниэля Бросински — 1:1. Через 14 минут Тьяго Алькантара вновь вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Майнц-05"/"Бавария»)

Удары 5/18

Удары в створ ворот ¼

Процент владения мячом 40%/60%

Нарушения правил 8/7

Поданные угловые 1/7

Набрав 19 очков, «Бавария» поднялся на 2-ю позицию. «Майнц-05» с 9-ю очками идет на 12-й строчке турнирной таблицы.

Стартовые составы команд на матч:

«Майнц-05»: Мюллер, Кариколь, Белл, Бросински, Ньякат, Латца, Гбамен, Кунде, Бетью, Озтунали, Матета.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Боатенг, Алаба, Киммих, Алаба, Алькантара, Горецка, Мартинес, Гнабри, Мюллер, Левандовски.

Бригада арбитров: Харм Осмерс | Норберт Грудзински | Саша Тилерт.

Желтые карточки: Кариколь — 43, Озтунали — 61, Мартинес — 86, Уджа — 88.

Голы: Горецка 39 — 0:1, Бетью 48 — 1:1, Алькантара 62 — 1:2.