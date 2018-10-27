Вашингтон, 27 октября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Испания заняла I место в списке стран с самой высокой продолжительностью жизни, сместив Японию. Такой вывод сделал IHME (Институт оценки состояния здоровья США).

Ángela Ojeda Heyper Мадрид

Так, к 2040 г. испанцы будут жить в среднем 85,8 лет, японцы — 85,7 лет. Замыкает тройку лидеров Сингапур (85,4). Далее следуют Италия, Швейцария, Франция, Израиль, Австралия, Люксембург.

Причиной высокой продолжительности жизни в Испании называют средиземноморское питание (много овощей, фруктов, рыбы, при этом мало мяса и яиц).

Стоит отметить, что Россия в десятку лидеров не вошла.