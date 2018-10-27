Санкт-Петербург, 27 октября, 2018, 17:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют выставить на аукцион номерной знак автомобиля «Москвич», в котором в 1990 г. разбился лидер группы «Кино» Виктор Цой. Торги могут состояться 15 ноября, передает «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Цой

По словам директора аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова, данный лот принесли люди, которые узнали о продажах вещей, связанных с музыкантом. Они утверждают, что номерной знак нашли при разборе гаража под Юрмалой.

Виктор Цой —советскийрок-музыкант, автор песен ихудожник. Основатель и лидеррок-группы"Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах.

По результатамежегодного опросажурнала «Советский экран» за исполнение роли Моро в фильме «Игла» Виктор Цой был признан лучшим актёром 1989 г.