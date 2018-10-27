Калуга, 27 октября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. В выставочном центре администрации губернатора Калужской области сегодня, 27 октября открылась ярмарка вакансий и учебных рабочих мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gtrk-kaluga.ru Ярмарка вакансий в Калуге

В ярмарке вакансий приняли участие более 50 организаций сфер торговли и услуг, здравоохранения, машиностроения, строительства, транспорта, пищевого производства и АПК. Вакантные рабочие места предоставили УМВД России и УФСИН России по Калужской области, Пункт отбора на военную службу по контракту Западного военного округа по Калужской области.

Посетители ярмарки получили бесплатную информацию специалистов по вопросам занятости населения и профобучения, консультации юристов, сотрудников прокуратуры, Государственной инспекции труда Калужской области, Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуга, Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области.

Выпускники школ, планирующие получение высшего и среднего профессионального образования в учреждениях системы МВД России и Министерства Обороны Российской Федерации, получили ответы на интересующие их вопросы.

Для инвалидов и граждан предпенсионного возраста центр занятости населения города Калуги предоставил специализированные вакансии, также граждане смогут принять участие в специальных семинарах по вопросам трудового законодательства, занятости и охраны труда.

Для содействия в подборе подходящей работы молодым и перспективным соискателям активно использованы социальные сети и поисковые системы сети Интернет.

Организаторами ярмарки вакансий выступили министерство труда и социальной защиты области и Центр занятости населения города Калуга.