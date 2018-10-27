Калуга, 27 октября, 2018, 17:03 — ИА Регнум. В здании Государственного архива документов новейшей истории Калужской области 26 октября состоялось открытие выставки «100 лет ВЛКСМ: вехи истории Калужского комсомола», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Admoblkaluga.ru На открытие выставки

Участие в церемонии приняли начальник Управления по делам архивов Калужской области Майя Добычина, члены регионального правительства, руководство областного центра, ветераны организации.

Приветствуя собравшихся, министр образования и науки области Александр Аникеев отметил значимость сегодняшнего события: «Здесь освещаются такие аспекты истории нашего местного комсомола, которые ранее не предъявлялись широкой публике: интересные документы, подлинники. Для тех, кто состоял в рядах комсомола, это не просто отрезок жизни. Это очень хорошая школа взросления и мужания, школа энтузиазма и патриотизма».

Начальник областного Управления по делам архивов Майя Добычина подчеркнула, что главной задачей было не только показать подлинные документы, но отразить в них, как зарождался комсомол. «Многие из представленных документов никто никогда не видел, они лежали в фондах», — заметила она.

В экспозиции выставки, построенной по тематико-хронологическому принципу, представлен ряд разделов — от создания первых молодёжных организаций в Калуге в 1917—1918 годы. до 1980-х годов. Освещаются гендерный, профессиональный аспекты, специфика деятельности, динамика численности комсомольских ячеек.

По информации организаторов, на выставке показаны документы, затрагивающие заметную черту начального периода возникновения Российского коммунистического союза молодёжи — Калужская организация (как и весь комсомол) считала себя частью интернациональной социалистической юношеской организации (переписка с Лигой юных коммунистов Детройта, югославской, болгарской молодёжью в довоенный период).

В экспозиции представлены «живые голоса» участников этих событий — архив располагает большой коллекцией воспоминаний и личных документов ветеранов комсомола, часть которых демонстрируется впервые. Идеологическая заданность мемуаров, написанных в 1960-е — 1970-е годы, позволяют, тем не менее, увидеть интересные подробности происходящего в 1920-е — 1930-е годы.

Уникальны вошедшие в экспозицию выставки материалы отдельных персоналий, в том числе комсомольских вожаков. Несомненный интерес вызывает личность, и судьба уроженца деревни Наволоки Калужского уезда Калужской губернии, слесаря электромеханических мастерских в Калуге, ответственного секретаря Калужского губкома ВЛКСМ в 1928 году, в дальнейшем руководителя службы внешней разведки СССР И.И. Ильичева и многих других.