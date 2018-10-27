Дамаск, 27 октября, 2018, 17:04 — ИА Регнум. Готовится к открытию после длительного реставрационного периода Национальный музей Дамаска в Сирии. Об этом сообщило 27 октября ИА SANA.

Национальный музей Дамаска

Как пояснил руководитель Департамента древностей и музеев Сирии Маамун Абдель Керим, Национальный музей откроется в это воскресенье, 28 октября, после семилетнего перерыва. Всё это время в музее велись реставрационные работы.

Посетители музеи смогут увидеть экспозиции, расположенные лишь в четырёх залах музея. Залы посвящены древней истории, греко-римскому и византийскому периоду, а также исламской цивилизации. Здесь будут представлены экспонаты, ранее не выставлявшиеся в музее. Среди прочих, в экспозицию будут включены артефакты, из числа обнаруженных армией Сирии в тайниках террористов. Таких артефактов было найдено около 9000.

К открытию музея приурочен двухдневный международный симпозиум с участием археологов из Германии, Японии, Франции и Польши. Многие из них ранее работали на раскопках в Сирии и сделали ряд важных археологических открытий.

Напомним, что Национальный музей Дамаска начал сбор экспонатов почти сто лет назад, в 1919 году. Здание музея было открыто в 1936 году. Всего в здании музея пять выставочных залов, посвящённых различным историческим периодам. Многие экспонаты музея были найдены во время раскопок в разных регионах Сирии. Одним из важнейших артефактов музея является табличка с самым древним в мире алфавитом, найденная в 1949 году при раскопках в финикийском Угарите.

Часть экспонатов музея выставлены под открытым небом в прилегающем к зданию музейном парке, который сейчас восстанавливают силами студентов факультета агротехники и сельского хозяйства университета Дамаска.