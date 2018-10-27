Калуга, 27 октября, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В Калужской области бытовые отходы назвали фактором, представляющим наиболее высокую экологическую опасность, сообщает 27 октября корреспондент ИА REGNUM по материалам социологического опроса, проведенного региональным министерством природных ресурсов и экологии.

Иван Шишкин. Рубка леса 1867

По данным ведомства, в рамках образовательной программы «Развитие региональных команд» для проекта #Экалугия в регионе провели опрос населения, в котором приняли участие 1560 жителей в возрасте от 9 до 83 лет. Респондентам предлагали оценить экологическую ситуацию как в области, так и в целом по России. Среди факторов, представляющих наибольшую экологическую опасность, участники назвали бытовые отходы (983 ответа), промышленные отходы (736 ответов) и вырубку лесных и парковых зон (704 ответа).

Участники опроса также считают, что переход на систему раздельного сбора отходов — самое правильное решение для создания благоприятной экологической среды. За эту позицию проголосовали 1130 человек. На втором и третьем местах — вторичная переработка пластика, отдельная утилизация старой бытовой техники и сбор отработанных батареек.

Также респонденты отметили, что пока рано говорить о повышении экологической грамотности населения: уровень экологического просвещения населения назвали лишь удовлетворительным (687 ответов). 70% опрошенных уверены, что для поднятия уровня экологического образования необходимо проводить акции и мероприятия с привлечением всех возрастных категорий граждан. Только 24% голосует за создание дополнительных образовательных центров. Несмотря на то, что 86% опрошенных никогда не выступали с инициативой создания экологических мероприятий, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области призвало каждого жителя региона к бережному отношению к природе и активному исполнению своего гражданского долга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Калужской области ежегодно образуется около 5 млн тонн отходов производства и потребления. Вопрос утилизации ТКО (твердых коммунальных отходов) в регионе сегодня стоит достаточно остро и напрямую связан с проблемами экологии. Неудовлетворительная организация сбора и вывоза отходов приводит к росту количества несанкционированных свалок и захламлению территории бесхозными отходами.