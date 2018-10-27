Калуга, 27 октября, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В банковском секторе Центрального федерального округа (ЦФО) в третьем квартале 2018 года выявлено 6 139 денежных знаков Банка России, имеющих признаки подделки. Из них в калужском регионе — 152 штуки. По сравнению со II кварталом 2018 года количество фальшивых купюр увеличилось на 64 единицы (72,7%). Об этом 27 октября сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Калуга ГУ Банка России по ЦФО Станислав Савко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, чаще всего в Калуге обнаруживали подделки банкнот номиналом 5000 рублей: в июле-сентябре 2018 года в банковском секторе выявлено 80 пятитысячных купюр (52,6% от общего числа подделок). Это на 44 единицы больше, чем в I квартале. Второе место по числу подделок занимают банкноты номиналом 500 рублей, состоящим из фрагментов от подлинных банкнот и подклеенных фальшивок. В июле-сентябре 2018 года их выявлено на 18 единиц больше, чем во II квартале.

Количество выявленных подделок банкнот номиналом 1000 рублей составило 22 штук, что также несколько больше, чем за прошлый учетный период. В III квартале 2018 года в банковском секторе калужского региона выявлена одна поддельная банкнота номиналом 100 долларов США.

«Большая часть денежных знаков с признаками подделки — около 90% — была выявлена на так называемом «первом рубеже», то есть самими банками, — пояснил Станислав Савко. — Другая часть подделок была выявлена в ходе экспертизы, которую проводят специалисты нашего отделения».

По его словам, отделение Калуга регулярно проводит тематические семинары, лекции и мастер классы по определению подлинности и платежеспособности банкнот для разных аудиторий — от школьников до пенсионеров.

Напомним, среди регионов ЦФО, в которых в июле-сентябре 2018 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, также числятся Московская область (4 727 штуки), Воронежская область (190 штук) и Тульская область (155 штук).