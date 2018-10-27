Киев, 27 октября, 2018, 16:04 — ИА Регнум. Капитан первого ранга военно-морских сил Украины Евгений Лупаков заявил, что Киеву нужно предпринимать более активные действия для «возвращения своей части» Азовского моря. Об этом сегодня, 27 октября, пишет украинское издание «Обозреватель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

По словам капитана Лупакова, прежде всего нужно расторгнуть договор о сотрудничестве с Россией в использовании Азовского моря от 2003 года. Также необходимо провести делимитацию границы Украины в Азовском море специальным законом.

Третьим шагом по «возвращению Азовского моря», должны стать ракетно-артиллерийские учения, которые бы ВМС Украины провели в «своей части» Азовского моря.

«И как только эти законы будут приняты — тогда уже всё, море будет не общее, а у каждого своё. И тогда пригласить корабли НАТО для проведения совместных учений в Азовском море. И всё. Никаких проблем тогда не будет», — заявил Лупаков.

Капитан пояснил, что пока действует договор 2003 года и море является общим, туда не могут войти корабли третьих стран. А вот когда море будет «у каждого свое», то тогда Киев сможет проводить в «своей части» военно-морские учения и пригласить туда страны НАТО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев пытается усилить свои позиции на Азовском море, развернув там военно-морскую базу. Однако попытки эти выглядят пока что нелепо из-за отсутствия у Украины сколько-нибудь боеспособных военно-морских сил.