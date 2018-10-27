Алма-Ата, Казахстан, 27 октября, 2018, 16:13 — ИА Регнум. Российский нападающий футбольного клуба «Кайрат» из Алма-Аты получил красную карточку на 86 минуте встречи его команды с павлодарским клубом «Иртыш», проходившем в рамках чемпионата Казахстана, в котором «Кайрат» уступил, сообщает 27 октября Матч ТВ.

Marco Verch Красная карточка

Матч проходил в Алма-Ате и закончился с минимальным счетом 0:1 в пользу хозяев. Счет гости открыли на второй минуте матча после гола Фонсека. Российский форвард «Кайрата» Андрей Аршавин вышел на поле во втором тайме. Однако на 86-й минуте встречи получил красную карточку за то, что наступил на ногу лежащему игроку «Иртыша» и был удален.

Отметим, в текущем сезоне Аршавин забил 9 мячей играя за «Кайрат», его клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата по футболу Казахстана.