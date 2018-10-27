Калуга, 27 октября, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 27 октября, состоялось торжественное открытие нового здания театра кукол. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, гостями мероприятия стали заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги IMG 8908

«Переезд кукольного театра — праздник не только для детей, но и для всего города. Эта проблема существовала давно, до недавнего времени кукольный театр ютился на площадке кинотеатра «Центральный». Теперь есть новая площадка и современное оборудование, чтобы радовать маленьких зрителей», — сказал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов.

Прежде, чем войти в новое здание, гости поучаствовали в церемонии разрезания ленты, а в зале перед началом спектакля директор кукольного театра передал золотой ключик Буратино с Мальвиной. Первым спектаклем на новой сцене стал «Терёшенька», это произведение было выбрано не случайно, сегодня оно было показано маленьким зрителям в 200-й раз.

«Конечно, это счастье. 27 лет мы ютились в маленьком зальчике и, получив такой особнячок, мы очень рады. Теперь у нас появилось прекрасное фойе для проведения утренников и выставок, маленький музейчик и буфет, что немаловажно. Одним словом всё, что должно быть в современном детском театре», — поделился впечатлениями художественный руководитель театра кукол Геннадий Скоков, участвовавший ещё в его создании.

Новое здание — прекрасный подарок в первую очередь коллективу кукольного театра, у них появился уголок для каждого: комфортные гримерные комнаты, студия звукозаписи и цеха теперь имеют каждый своё помещение. Сейчас в театре идёт период переезда и адаптации каждой постановки под новую сцену: доработка декораций и знакомство с новым оборудованием. Показ спектаклей на новом месте планируют начать в декабре.