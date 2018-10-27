Сингапур, 27 октября, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в Сингапуре, обыграв в полуфинальной встрече голландку Кики Бертенс, сообщает 27 октября Матч ТВ.

(сс) Christian Mesiano Элина Свитолина

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Свитолина одолела Бертенс в упорной борьбе, так как второй сет остался за голландской теннисисткой. Счет по партиям 7:5, 6:7 (5:7), 6:4. Украинская спортсменка походу мачта трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки.

В финале Итогового турнира соперницей Свитолиной станет победительница встречи Каролина Пишкова (Чехия) — Слоун Стивенс (США).

Отметим, это первый для Свитолиной выход в финал итогового турнира WTA, в прошлом году украинская спортсменка не смогла выйти в финал турнира с двумя поражениями и одной победой в активе.