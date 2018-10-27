Удмуртия, 18 ноября, 2004, 19:43 — ИА Регнум. С 1 декабря в ижевских школах начнется уникальный шестимесячный марафон. Ученики 7, 8 и 9-х классов начнут борьбу за здоровый образ жизни. Они подпишут групповое обязательство - не курить до конца соревнования - то есть до конца учебного года. Возраст участников марафона выбран не случайно - по статистике школьники начинают курить в 12-14 лет. Ученики класса-победителя получат путевки на Черное море. За 2-е место школьникам вручат сотовые телефоны, за 3-е - спортинвентарь.