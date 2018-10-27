Оттава, 27 октября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. Российский хоккеист, играющий за магнитогорский «Металлург», Николай Кулёмин заявил, что он не думал, что история с получением им канадского гражданства через суд будет широко обсуждаться в СМИ. Интервью с хоккеистом 27 октября опубликовал портал Чемпионат.соm.

Michael Miller Николай Кулёмин

Как заявил нападающий «Магнитки», он судится за получение гражданства Канады с 2012 года. «Всю информацию по заседаниям выложили в общем доступе. Не думал, что всё будет так обсуждаться, для меня это сюрприз. Сперва её подхватили в торонтовской газете, а затем — в National Post. Не исключаю, что журналисты что-то добавили, приукрасили», — заявил спортсмен.

Также Кулёмин отметил, что он всегда отзывался о своей стране «только положительно» и гордится тем, что родился в России. При этом у него в Канаде собственность и дети, посещающие канадскую школу, а также он там играл и у него тут «много друзей».

Отметим, как следует из опубликованных протоколов канадского суде о получении Николаем Кулеминым гражданства Канады, хоккеист заявил на суде осенью 2017 года: «Россия много мне дала, но сейчас я считаю своим домом Канаду. Мои дети заслуживают права жить в свободной и демократической стране». Именно эта фраза и стала причиной широкого обсуждения получения хоккеистом канадского паспорта.