Ташкент, 27 октября, 2018, 14:36 — ИА Регнум. Делегация Министерства иностранных дел Турции накануне обсудила в Ташкенте вопросы двусторонних отношений, сообщает МИД Узбекистана.

Антон Привальский ИА Красная Весна Переговоры

Турецкую делегацию возглавлял начальник Главного управления по двустороннему сотрудничеству со странами Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Шефик Вурал Алтай.

В ходе встречи подчеркивалось, что исторически сложившиеся прочные связи между двумя странами и народами и обоюдное стремление к расширению сотрудничества являются важной предпосылкой для дальнейшего развития узбекско-турецкого стратегического партнерства.

Отдельное внимание было уделено взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.

Так, отмечалось, что товарооборот Узбекистана и Турции за 9 месяцев текущего года превысил 1,52 миллиарда долларов, что на 40% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

«На встрече рассмотрены также международные и региональные вопросы, в том числе перспективы мирного процесса в Афганистане», говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, по итогам 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Турцией составил 1,5 миллиарда долларов.