Стамбул, Турция, 27 октября, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Самолет президента РФ

После прибытия в аэропорт российский лидер отправился во дворец Вахдеттин — историческую усадьбу, которая принадлежала последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину.

Здесь встретятся лидеры четырёх стран — России, Турции, Германии и Франции.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут детально обсуждать ситуацию в Сирийской Арабской Республике и дальнейший процесс урегулирования конфликта в этой стране.

Ранее состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в преддверии начала четырёхстороннего саммита.