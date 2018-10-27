Иерусалим, 27 октября, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Власти Израиля утверждают, что к ракетной атаке по израильской территории из сектора Газа в ночь на 27 октября причастны власти Сирийской Арабской Республики и Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 27 октября, заявил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус на брифинге.

Mapn.ro Ракетный обстрел

По его словам, израильские власти считают, что палестинская группировка «Исламский джихад» получила приказ о ночном ракетном обстреле Израиля от властей Сирии и Ирана.

«Мы видим явную связь между палестинским «Исламским джихадом» и режимом в Дамаске, а также (иранским) Корпусом стражей исламской революции», — сказал Конкрикус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 октября израильские военные зафиксировали несколько десятков ракетных пусков с территории сектора Газа по территории Израиля. Часть ракет удалось перехватить израильской системе противовоздушной обороны.

В ответ Израиль нанес серию авиаударов по целям в секторе Газа.