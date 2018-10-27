Череповец, Вологодская область, 27 октября, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Северсталь» из Череповца пописал полноценный контракт с 30-летним форвардом Евгением Коротковым, сообщает 27 октября официальный сайт команды.

Fanny Schertzer Клюшки

До этого нападающий находился в клубе на условиях пробного соглашения. До «Северстали» Коротков выступал в таких клубах как «Нефтехимик», ЦСКА и «Салават Юлаев».

Отметим, в текущем сезоне Евгений Коротков сыграл два матча в НХЛ за «Северсталь», в которых он отдал одну результативную передачу.