Манила, 27 октября, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной Великобритании по футболу Свен-Ёран Эрикссон стал главным наставником сборной Филиппин, сообщает 27 октября L'Equipe.

Doha Stadium Plus Qatar Свен-Ёран Эрикссон

70-летний специалист будет готовить филиппинскую команду к чемпионату АСЕАН и кубку Азии, его коллегой станет ирландец Скотт Купер, который возглавлял сборную Филиппин в последних двух мачтах после увольнения предшественника Эрикссона англичанина Терри Бутчера. Последний пробыл на этом посту менее двух месяцев.

Филиппинской футбольной Федерацией заключен шестимесячный контракт с Эрикссоном.

Отметим, последним местом работы Свена-Ёрана Эрикссон был китайский клуб «Шэньчжень» откуда он был уволен в июне 2017 года. Также шведский тренер возглавлял за годы своей карьеры в качестве наставника такие клубы как «Бенфика», «Фиорентина», «Манчестер Сити», сборные Англии, Мексики, Кот-д'Ивуара и пр.