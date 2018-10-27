Воронеж, 27 октября, 2018, 13:22 — ИА Регнум. 27 октября в Воронеже открывается Детский театральный фестиваль «Маршак». В программе 2018 года 29 спектаклей 17 театров из 7 городов, в том числе двух зарубежных. Но про традиции свои работы покажут не только профессиональные коллективы, и сами дети — участники театральных студий и школ. Как всегда с нетерпением ожидаются выступления московского «Театриума на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой: на этот раз они привезли в Воронеж мюзикл «Принц и нищий» и «Японская сказка. Меч самурая». Также к японскому наследию обратился петербургский «Упсала-цирк»: он представит премьеру «Я Басё» по мотивам японских трехстиший — хокку.

Леонид Соломаткин. Репетиция в сарае (Детский театр). 1867

На каждом фестивале показывается и спектакль, созданный по мотивам произведений замечательного детского писателя Самуила Яковлевича Маршака. В честь уроженца Воронежа и назван этот большой театральный детский форум.