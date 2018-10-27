Вашингтон, 27 октября, 2018, 13:26 — ИА Регнум. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Симона Байлз из США попала в больницу за день до начала чемпионата мира по гимнастике, который завтра начнется в Дохе Катар). Об этом она сообщила 27 октября в своем Twitter.

Agência Brasil Fotografias Симона Байлз

По словам Байлз, врачи диагностировали у нее камни в почках, но несмотря на это и то, что она оказалась на больничной койке менее чем за 24 часа до начала чемпионата, спортсменка готова выступить в Дохе ради сборной своей страны.

Отметим, Байлз является десятикратной чемпионкой мира и десятикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Также спортсменка известна тем, что по данным хакерской группы Fancy Bears Hack Team, в августе 2016 года её допинг-тест дал положительный результат на психостимулятор метилфенидат, однако при этом судьи посчитали, что Байлз не нарушила антидопинговые правила, потому что в её истории болезни было указано разрешение на применение запрещенных препаратов в борьбе с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.