Москва, 27 октября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. 6 ноября в Колонном зале Дома Союзов пройдетконцерт «Три столетия русской хоровой музыки». На нем выступят Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова и Центра творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость».

Николай Ярошенко. Хор. 1894

В программе масштабного форма хоровой музыки произведения отечественных классиков: Дмитрия Бортнянского, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова и других. Также прозвучат русские народные песни.