Москва, 27 октября, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Московский театр имени Александра Пушкина поставит пьесу Генрика Ибсена «Гедда Габлер», автором постановки станет режиссер Анатолий Шульев, сообщает 27 октября ТАСС.

Джеймс Хэйллар. В театре

Главную роль в спектакле исполнит ведущая артистка театра Александра Урсуляк, по мнению которой подобная роль всегда вызов, поэтому и играть ее доставляет удовольствие.

«Сыграть Гедду Габлер — звучит как вызов. Всегда интереснее рассказывать историю. В данном случае это короткий промежуток в жизни женщины, трагически оканчивающийся гибелью», — отметила Урсуляк.

Премьера спектакля состоится уже сегодня, 27 октября. В воскресенье 28 октября состоится второй премьерный показ.