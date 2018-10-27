Ханты-Мансийск, 27 октября, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Проблемы получения вида на жительства в России ранее депортированных из Крыма граждан до сих пор упирается в законодательные пробелы. Данный вопрос поднял на заседании Совета по межнациональным отношениям руководитель общества крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Нокдаун». Реж. Рон Ховард. 2005. США Пустите нас!

Вопрос касается крымчан, приехавших на полуостров до 2014 года, то есть до воссоединения с Российской Федерацией.

Законодательно воспрос вроде бы решён в соответствии с пунктом 3.5 Федерального закона от 17 апреля 2017 года №77 «О внесении изменений в статью 8 и 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«Однако внесённые изменения в закон не решили проблему с документированием вида на жительство в Российской Федерации тех граждан, которые прибыли на постоянное место жительство в республике Крым в период 2013—2014 годов, так как в связи с правовой адаптацией республики Крым в законодательном поле РФ повлекли последствия, не зависящие от иностранных граждан. И тем самым документы стали просроченными, не действительны: истёк срок действия паспорта, миграционной карты и так далее. Таким образом сегодня более пяти тысяч крымчан, из числа реабилитированных народов (речь идёт об указе президента РФ от 21 апреля 2014 года № 268 — прим. ИА REGNUM ) лишены минимальной социальной поддержки виде начисления пенсий и социальных выплат и так далее, что влечёт острую социальную проблему региона. МВД и ФМС не принимают этих граждан. Они вынуждены выезжать в Азербайджан, чтобы там выехать-заехать и потом через Дагестан получить».

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова признала на заседании наличие проблемы. Но с каждым случаем необходимо разбираться отдельно, отмечает она.

«Есть сложности в плане того, что выявлена огромная категория, которая получала пенсию дважды: и в России, и в той стране исхода, которую предъявляли. Есть там и судебные решения разные. Для того чтобы мы урегулировали все вопросы, мы выезжали, наводили точечный порядок. Предлагаю, ещё раз направить рабочую группу. С каждым конкретно человеком проработаем и вынесем персональное решение, потому что общие подходы отрегулированы на сегодняшний день», — заявила Ольга Кириллова.

Владимир Путин дал поручение МВД России разобраться с пробелами в законодательстве и вопросами на местах.

Напомним, выездное заседание Совета по межнациональным отношениям в России прошло в Ханты-Мансийске (Югра) под председательством главы государства 26 октября 2018 года.

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