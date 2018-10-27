Москва, 27 октября, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Законодательно ввести понятие «опасные коммунальные отходы» предложила правительству РФ организация Общественный народный фронт (ОНФ). Об этом сообщил 27 октября телеканал Russia Today.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Термометры

В категорию опасных отходов общественники предлагают включить использованные батарейки, ртутные термометры и лампы, а также энергосберегающие лампы.

Кроме того, ОНФ предложил оборудовать все контейнерные площадки для сбора мусора специальной инфраструктурой для сбора опасных отходов, а также внести соответствующие поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

По словам общественников, в стране многие граждане не знают, каким образом следует утилизировать опасный мусор. Например, согласно данным опроса, который провёл ОНФ, 95% граждан не в курсе о том, что положено раздельно утилизировать батарейки и энергосберегающие лампы.

Принятие закона об опасных коммунальных отходах, по мнению активистов ОНФ, поможет установлению жёсткого федерального контроля за сбором и утилизацией подобного мусора.

Следует отметить, что утилизация опасного мусора в России — это проблема, требующая скорейшего решения. Так в мае текущего года Государственной Думой РФ была выдвинута инициатива по запрету импорта продукции, при использовании которой образуются опасные отходы, технологий по переработке или обезвреживанию которых в России нет.