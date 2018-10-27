Монако, 27 октября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. 12 игроков футбольного клуба «Монако» не смогут участвовать в первой домашней, для команды с Тьерри Анри в качестве главного тренера, игре 11 тура чемпионата Франции по футболу с клубом «Дижон», сообщает 27 октября пресс-служба клуба.

Graeme McN Автобус футбольного клуба «Монако»

«Монако» не смогут помочь десять игроков по причине травм, это: Диего Бенальо, Даниэль Субашич, Радамель Фалькао, Виллем Геббельс, Стеван Йоветич, Рони Лопеш, Пьетро Пеллегри, Кевин Н`Дорам, Джибриль Сидибе и Альмами Туре. Также ещё два игрока клуба — Самюэль Грансир и Андреа Радж, дисквалифицированы.

По итогам 10 туров чемпионата Франции «Монако» находится на предпоследней строчке таблицы с 6 очками.

Отметим, первые два матча под руководством Анри клуб провел на выезде. Один из них — со «Страсбургом» команда проиграла, а другой с «Брюгге» закончила вничью. Матч с «Дижоном» состоится 27 октября в 2:00 мск.