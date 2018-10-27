Новосибирск, 27 октября, 2018, 11:53 — ИА Регнум. Театральная компания «Московский Бродвей» и Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) приступили к реализации достаточно амбициозного проекта — они намерены дать новую жизнь знаменитому мюзиклу Chess («Шахматы»). Когда-то он с успехом шел на многих престижных площадках мира. Но было это давно, так как великий Тим Райс (обладатель всех возможных премий, создатель «Иисус Христос Суперзвезда», «Эвита» и «Король Лев» и других очень заметных музыкальных произведений) написал эту рок-оперу еще в 1984 году. Правда, организаторы привлекли солидную компанию постановщиков. Так режиссером выступит Линдси Познер, музыкальным руководитель Джон Ригби, художником-постановщиком Глеб Фильштинский, хореографом — Ирина Кашуба. В ноябре начнется кастинг артистов. А сама премьера запланирована в Новосибирске на 16 мая. Далее спектакль переезжает в столицу на сцену Московского Дворца Молодежи, где она будет идти ежедневно. Такой опыт на этой площадке с бродвейскими мюзиклами уже был лет десять назад, и его нельзя назвать суперуспешным. Остается надеется, что хорошая музыка и жесткая драматургия — противостояние советских и американских шахматистов — привлечет внимание публики.