Новосибирск, 27 октября, 2018, 12:07 — ИА Регнум. В Новосибирском театре оперы и балета состоится премьера осовремененной оперы Джоаккино Россини «Севильский цирюльник», сообщает 27 октября ТАСС.

Новосибирский театр оперы и балета

Действие спектакля перенесено в XX век в эпоху научно-технической революции. Главный герой работает в клинике, оборудованной по самому последнему слову техники. Но главное средство, спасающее жизни людей — это любовь.

Напомним, «Севильский цирюльник» одна из наиболее популярных опер, которые регулярно ставятся по всему миру. В Новосибирском театре она была поставлена впервые в 1946 году. Новая постановка Дмитрия Белянушкина будет уже шестой в истории театра.