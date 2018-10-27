Красноярск, 27 октября, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали пассажира поезда Адлер — Иркутск, который находился в состоянии алкогольного опьянения, приставал к проводнице, плеснул кипятком в лицо её коллеге и много ругался. Об этом сегодня, 27 октября, сообщила журналистам официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вагон поезда

По её словам, информация о нетрезвом мужчине, который вступил в конфликт с проводниками, правоохранительным органам сообщили работники железной дороги.

В ходе проверки было установлено, что в пути следования поезда один из пассажиров сначала активно употреблял алкогольные напитки, а затем стал настойчиво навязывать свое общение девушке-проводнице. Другой проводник сделал замечание дебоширу на его вызывающее поведение и попросил его проследовать на свое место, но пассажир ответил на это агрессией и грубой нецензурной бранью. Затем он плеснул проводнику кипятком в лицо.

Пострадавший проводник получил термические ожоги первой и второй степени, ему была оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции задержали подозреваемого на станции Иланская в Красноярском крае.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».