Киев, 27 октября, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Украинская кинокартина «Позывной Бандерас» провалилась в прокате на территории Украины, сообщает 27 октября Lenta.ru.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Плохой фильм

Бюджет фильма составлял порядка 40 млн гривен, и за первые дни собрал лишь порядка 900 тыс. гривен. 50% финансирования пришло из украинского министерства культуры.

Напомним, фильм «Позывной Бандерас» является пропагандистской лентой, повествующей о военных действиях на территории Донбасса. Автор фильма представляет события с точки зрения официальной идеологии Киева, поэтому его низкая популярность на территории страны является весьма показательной.