Алма-Ата, Казахстан, 27 октября, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 27 октября на территории Казахстана. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки Минобразования Казахстана.

Z22 Сейсмограмма

Землетрясение произошло в 04:02 по московскому времени. Энергетический класс землетрясения 9,2. Эпицентр стихии распологался на глубине 20 км, в 132 км на юго-запад от Алма-Аты, на территории Киргизии. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7, которое было зафиксировано на территории Казахстана, в 90 км на восток от Алма-Аты. Глубина очага землетрясения составила 15 км.

Стоит отметить, что в октябре текущего года казахстанские сейсмологи неоднократно фиксировали землетрясения в Китае, неподалёку от казахстанской границы. Так, за одни только сутки 21 октября наблюдателями было зафиксировано сразу четыре землетрясения на северо-западе Китая.