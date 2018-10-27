Кэри, США, 27 октября, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Компания Epic Games Inc., являющаяся разработчиком игры Fortnite, привлекла пакет инвестиций в $1,25 млрд, сообщает Bloomberg.

Sergey Galyonkin Игра Fortnite

Студия Epic Games Inc. подписала соглашение с инвестиционной коалицией на привлечение $1,25 млрд. Это стало самой крупной сделкой компании с 2012 года, когда 40% пакет акций был продан китайскому IT-гиганту Tencent Holdings Ltd. за $825 млн.

Эксперты связывают финансовые успехи Epic Games Inc. с растущей популярностью игры Fortnite. Ожидается, что доход от продажи этой игры и других продуктов компании в 2018 году составит около $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Fortnite, первоначальная вышедшая на PS4 и PC, была портирована на iOS устройства. К октябрю доход от продаж мобильной версии игры превысил $300 млн.