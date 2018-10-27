Москва, 27 октября, 2018, 11:14 — ИА Регнум. 27 октября в Москве в Центральном доме художника, что на Крымском валу, пройдет II международный фестиваль VR Jazz Fest. На небольшую, но уютную сцену выдут солисты оркестра Игоря Бутмана Александр Довгополый, Сергей Долженков, а также музыканты новой волны Дмитрий Илугдин, Наталья Скворцова, Антон Горбунов и другие. Иностранный десант представляют американская группа Freddie Hendrix Quartet и Doc In Absolute Trio из Люксембурга. Главным событием станет концерт-посвящение знаменитому трубачу и великому джазмену Майлзу Дэвису. Организаторы уверяют, что нынешний фестиваль будет отличаться от своего летнего собрата разнообразием джазовых стилей и необычайно богатой импровизацией.