Манама, 27 октября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его китайский коллега Вэй Фэнхэ приедет в Вашингтон с официальным визитом на будущей неделе, чтобы продолжить американо-китайские переговоры об отношениях между США и КНР в военной сфере. Об этом 27 октября, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM «Бешеный пёс» Джеймс Мэттис

По словам Мэттиса, стратегическое соперничество якобы не подразумевает враждебности.

«Я встретился с моим коллегой (из КНР — ИА REGNUM ) в Пекине месяц назад, неделю назад я встретился с ним еще раз в Сингапуре, на следующей неделе он приедет в Вашингтон, чтобы продолжить наши дискуссии», — сказал Мэттис, выступая на форуме в Бахрейне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь сообщила, что глава Пентагона Мэттис вновь пригласил главу оборонного ведомства КНР совершить визит в США. У Цян также подчеркнула, что в целом отношения Китая и США в военной сфере поддерживаются на стабильном уровне, но ряд негативных факторов тоже существует.

Напомним, что в сентябре 2018 года власти США ввели санкции против главы департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета (ЦВС) Китая Ли Шанфу. Санкции были введены из-за покупки Китаем российских самолетов Су-35 и российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Пекин был крайне возмущен этими санкциями и отменил готовящийся визит в США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Шэнь Цзиньлуна. Кроме того, в СМИ появилась информация, что визит главы Минобороны Китая в США также может быть отменен.