Дамаск, 27 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В сирийской столице городе Дамаск открылась выставка художников-любителей, сообщает 27 октября РИА Новости.

(сс) Andrian Valeanu Набор художника

С начала внутреннего конфликта в стране это уже вторая экспозиция. Полотна созданы простыми гражданами, а также военнослужащими.

Выставку может посетить любой желающий, так как она бесплатна. Учитывая специфику истории государства последних семи лет, можно предположить, что картины в основном посвящены войны. Однако здесь присутствуют также пейзажи, церкви и мечети.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.