Лондон, 27 октября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Тоттенхем Хотспур» не станет проводить домашние матчи на новом стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и использует для этого стадион «Уэмбли». Соответствующее заявление президента клуба Даниэля Леви опубликовано 27 октября пресс-службой «Тоттенхема».

M(e)ister Eiskalt Стадион «Уэмбли»

По словам Леви, он не может подтвердить точную дату открытия нового стадиона и ввиду того, что некоторые факторы находятся не под контролем руководства «Тоттенхема» руководство клуба очень осторожно к официальному матчу открытия и расписанию тестовых мероприятий новой арены.

Также Леви отметил, что руководство клуба осознает необходимость давления на подрядчиков в данном вопросе и понимает насколько отсутствие тут ясности не нравится болельщикам клуба.

«В свете вышесказанного и учитывая ограниченные возможности рабочей силы в праздничный период, мы приняли решение подтвердить, что все домашние игры будут проводиться на стадионе «Уэмбли» и в том числе матча против «Вулверхэмптона», который состоится 29 декабря», — цитирует пресс-служба Даниэля Леви.

Отметим, новый стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» возведен на месте арены «Уайт Харт Лэйн» и не введен до сих пор в эксплуатацию в связи с возникшими проблемами с системами безопасности.