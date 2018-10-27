Токио, 27 октября, 2018, 11:26 — ИА Регнум. В ходе интервью японскому новостному изданию «Джиджи» генеральный секретарь Кабинета Министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство «не упустит ни единого шанса» для переговоров между премьер-министров Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По сообщению японского информагентства «Джиджи», Суга опроверг распространившиеся новости о создании отделения связи в Пхеньяне. «Мы пока в поиске возможностей для встречи на высшем уровне по линии Токио-Пхеньян. Как ответственный министр, я намерен решить проблему похищенных японцев как можно скорее под руководством премьер-министра. Сейчас мы ждем результатов, которые принесет грядущий саммит Соединенных Штатов и Северной Кореи», — заявил генеральный секретарь. Проблема похищенных в 1970-х и 1980-х годах японцев одна из главных на северокорейской повестке дня японского правительства. Северная Корея, в свою очередь, в 2002 году признала 13 из 17 похищений и пять граждан Японии вернулись домой. Судьба остальных неизвестна.