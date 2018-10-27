Москва, 27 октября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Кинокартина «Человек который удивил всех» выдвинут на престижную американскую премию «Золотой глобус», сообщает 27 октября РИА Новости.

Цитата из к/ф «Человек, который удивил всех». реж Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 2018. Россия, Эстония, Франция Болен

Фильм уже получил награду на Венецианском кинофестивале в номинации «Горизонты». Актриса Наталия Кудряшова получила приз за лучшую женскую роль.

«Мы зарегистрировали и выдвинули на «Золотой глобус» фильм «Человек, который удивил всех». Это единственная российская картина, которая в этом году получила приз на престижном Венецианском кинофестивале, и мы считаем, что она составит достойную конкуренцию зарубежным фильмам», — подчеркнула генеральный продюсер фильма Екатерина Филиппова.

Фильм «Человек, который удивил всех» повествует о мужчине, который сталкивается лицом к лицу с неизлечимой болезнью. В попытке преодолеть неизбежное он полностью меняет себя, свою жизнь, свою личность.