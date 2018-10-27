Москва, 27 октября, 2018, 10:38 — ИА Регнум. 27 октября в Дарвиновском музее в Москве пройдет большой фестиваль зримых и незримых обителей парков и лесных зон столицы — День Лешего. Дети, а также их родители, могут целый день вместе со всякой симпатичной нечистью безобразничать, проказничать и, как ни странно, узнавать много нового из жизни леса. Посетителей ждут увлекательные игры, всевозможные квесты, мастер-классы поделок. Лесных обитателей в этот день будут чествовать все работники музея, поэтому приходить надо в образе лесовиков, бабок-ёжек и кикимор — их вообще пускают без билета!

Михаил Врубель. Пан (фрагмент). 1899

Здесь же можно будет самому изготовить всесильный оберег от нечисти, подержать на руках хрупкую бабочку, узнать чудодейственные свойства корней растений, и даже прогуляться по лесу с корзинкой в поисках грибов.