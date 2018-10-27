Каир, 27 октября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Правительство Египта выступило с заявлением, в котором высказало свое намерение разместить восемь миллионов жителей страны на Синайском полуострове. Как сообщает 25 октября международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули отметил, что развитие инфраструктуры Синайского полуострова представляет стратегическую важность для страны.

(сс) NadineDoerle Египтянин

Мадбули также сказал, что север Синайского полуострова это привлекательный для инвестиций регион, если брать в расчет его потенциал с точки зрения сельского хозяйства, туризма, рыболовства и возможности использовать порты.

Премьер-министр указал на то, что развитие Синая обеспечит египтян работой и снизит уровень безработицы, а также защитит местное население от террористических атак.

Правительство Египта огласило начало работы по плану «Синай-2018», заключающееся в развитии полуострова.